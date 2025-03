Televisione e Digital Divide: il satellite resta l’unica certezza per le aree montane

In Italia, il problema della ricezione televisiva nelle zone montane e periferiche continua a essere una sfida concreta, nonostante i progressi tecnologici degli ultimi anni. Per molte comunità lontane dai centri urbani, accedere a un segnale televisivo stabile resta complicato, una difficoltà che si è acuita con il passaggio al digitale terrestre e la progressiva dismissione dei ripetitori locali. Una situazione che non limita solo l’intrattenimento, ma riduce anche l’accesso a informazioni, notizie e servizi fondamentali.

Il digitale terrestre, nato con l’obiettivo di migliorare la qualità della trasmissione e ampliare l’offerta televisiva, ha finito per penalizzare proprio le aree più remote del Paese. Questo sistema, infatti, richiede una ricezione stabile e continua, mentre il vecchio segnale analogico – pur con prestazioni inferiori – riusciva a coprire meglio anche le zone più difficili. Così, lo spegnimento di molti ripetitori locali ha lasciato senza copertura adeguata diverse comunità montane e isolate.

In teoria, una valida alternativa al digitale terrestre sarebbe rappresentata dallo streaming, che elimina la necessità di antenne e ripetitori. Tuttavia, il divario digitale italiano ne ostacola la reale diffusione. Secondo i dati AGCOM, su circa 25 milioni di famiglie italiane, ben 8 milioni non dispongono di una connessione fissa o si affidano esclusivamente a reti mobili, spesso limitate in velocità e stabilità. A questo si aggiunge il fatto che 5 milioni di famiglie utilizzano ancora vecchie connessioni in rame, del tutto insufficienti per sostenere lo streaming in alta definizione.

La situazione è ancora più complessa nelle zone montane, dove le infrastrutture per la banda larga scarseggiano. Secondo ISTAT, circa il 30% del territorio nazionale non è raggiunto da connessioni ultraveloci, con picchi che arrivano al 50% in alcune aree degli Appennini e delle Alpi. La fibra ottica è spesso assente e la copertura 5G resta limitata, rendendo la fruizione dei contenuti IPTV difficoltosa, soprattutto per le fasce di popolazione meno abituate alle tecnologie digitali.

Ad oggi, la soluzione più efficace e affidabile per garantire una copertura televisiva uniforme resta il satellite. In questo contesto, la piattaforma gratuita TivùsatTivùsatTivùsat – sostenuta da Rai, Mediaset e TIM – continua a essere l’unica alternativa concreta per milioni di italiani che non possono contare su un segnale terrestre stabile. Secondo Auditel, più di 15 milioni di persone seguono i canali televisivi via satellite, tra abbonati a Sky e utenti Tivùsat, che ha superato i 4 milioni di smart card attive.

Alcune amministrazioni locali stanno cercando di colmare il divario digitale attraverso soluzioni ibride come il Fixed Wireless Access (FWA), che fornisce connessioni a banda larga tramite antenne radio. Tuttavia, questi progetti richiedono investimenti significativi e tempi di realizzazione lunghi, risultando spesso insufficienti a breve termine per garantire l’accesso universale a Internet veloce e stabile.

In conclusione, il progresso tecnologico ha ampliato l’offerta e migliorato la qualità dei servizi, ma non ha ancora risolto il problema storico del digital divide, che penalizza in particolare le aree montane e meno accessibili del Paese. Se da un lato lo streaming rappresenta il futuro della televisione, dall’altro rimane oggi impraticabile per milioni di persone a causa delle carenze infrastrutturali e della scarsa diffusione della banda larga. Fino a quando queste criticità non saranno superate, il satellite continuerà a essere la principale – e in molti casi unica – via d’accesso alla TV per chi vive nelle zone più isolate d’Italia.

