Telefonate silenziose: la nuova frontiera delle truffe telefoniche in Italia

Si moltiplicano in tutta Italia le segnalazioni di cittadini che ricevono telefonate silenziose: il telefono squilla, si risponde, ma dall’altra parte nessuno parla. Solo silenzio, talvolta accompagnato da un lieve rumore di fondo o un click, prima che la linea cada. Episodi spesso liquidati come errori tecnici o numeri sbagliati, ma secondo il Codacons potrebbero rappresentare la fase preliminare di attività fraudolente più complesse.

Una Strategia di Profilazione Preliminare

Il fenomeno colpisce consumatori di ogni età, con particolare esposizione per anziani e soggetti fragili. Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, spiega: “Non siamo sempre di fronte a semplici disguidi. In molti casi si tratta di sistemi automatizzati che verificano se un numero è attivo, in quali orari risponde, quanto tempo si resta in linea e quale tipo di reazione si produce. È una vera e propria attività di profilazione preliminare, finalizzata a selezionare i contatti più agganciabili.”

Le telefonate silenziose possono essere effettuate tramite piattaforme informatiche in grado di contattare migliaia di numeri in modo seriale, registrando dati tecnici essenziali come risposta, durata e fascia oraria. I numeri attivi vengono successivamente inseriti in circuiti mirati, aprendo la strada a una seconda fase più pericolosa: la chiamata di falsi operatori, sedicenti addetti bancari, presunti tecnici informatici o, nei casi più gravi, finti parenti in difficoltà che richiedono aiuto urgente.

Il Ruolo dell’Intelligenza Artificiale e della Voice Cloning

Il meccanismo è reso ancora più insidioso dall’impiego di strumenti di intelligenza artificiale capaci di incrociare informazioni reperibili online, dai social network agli archivi digitali. Quando l’interlocutore cita dettagli verosimili, come un nome, una città o un riferimento familiare, la vittima tende istintivamente ad abbassare le difese, percependo la comunicazione come credibile.

Particolare attenzione merita il rischio legato alla rielaborazione di frammenti vocali: anche pochi secondi di registrazione possono essere utilizzati per generare una voce artificiale convincente, aumentando l’efficacia della truffa.

Come Difendersi dalle Telefonate Silenziose

Il Codacons invita i cittadini a non sottovalutare le telefonate mute e a interrompere immediatamente la comunicazione in presenza di chiamate anomale o richieste urgenti di denaro, codici o dati personali. È fondamentale verificare sempre l’identità dell’interlocutore attraverso canali ufficiali. Se le chiamate si ripetono dallo stesso numero, è consigliabile bloccarle tramite le funzioni del dispositivo e segnalarle come spam agli operatori, contribuendo a limitare la diffusione di pratiche potenzialmente dannose.

