Tari 2026, a Ragusa arrivano gli avvisi del saldo: si paga entro il 31 ottobre

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Il Comune di Ragusa sta inviando gli avvisi di pagamento del saldo Tari 2026, la tassa sui rifiuti. Il termine è uno solo: va pagato entro il 31 ottobre 2026. Quest’anno non ci sono rate.

Tari 2026 a Ragusa: quanto si paga

Come ogni anno, il saldo è pari a circa il 25% della tassa dovuta per il 2026. Il resto, il 75%, è già stato chiesto con l’acconto di primavera ed estate: tre rate a febbraio, aprile e luglio, oppure un’unica soluzione entro il 16 giugno. Le tariffe non cambiano rispetto al 2025: le ha confermate il Consiglio comunale con la delibera numero 86 del 20 luglio 2026.

Se l’avviso non arriva

Chi non ha ancora ricevuto l’avviso o l’ha perso può chiamare il numero verde 800 550 196, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. In alternativa può usare lo sportello digitale LinkMate sul sito del Comune, dove si può controllare online la propria posizione.

A chi rivolgersi

L’ufficio Tributi si trova in via Maria Spadola 56, al primo piano. Riceve il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.30. Si può scrivere anche all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o alla Pec protocollo@pec.comune.ragusa.it. Agli stessi recapiti ci si rivolge in caso di errori nell’avviso, per esempio superficie, numero di componenti del nucleo o intestatario sbagliati.

Il bonus sociale

Per le famiglie in difficoltà esiste il bonus sociale Tari:

esenzione totale con Isee fino a 3.000 euro;

riduzione del 25% con Isee fino a 9.796 euro;

riduzione del 25% anche con Isee fino a 20.000 euro per chi ha almeno quattro figli.

Per il 2026 la domanda andava presentata entro il 31 marzo. Per ottenerlo bisogna anche essere in regola con i pagamenti Tari degli anni passati.

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