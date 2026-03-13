Talento modicano alle Olimpiadi di Matematica: Giuseppe Scirè Scappuzzo in finale a Cesenatico

Grande soddisfazione per il Liceo Scientifico di Modica, che per la settima volta nella sua storia, e per la terza consecutiva, sarà presente alla finale nazionale individuale delle Olimpiadi di Matematica.

A conquistare il prestigioso traguardo è Giuseppe Damiano Scirè Scappuzzo, studente della classe V BSA, che rappresenterà la scuola modicana alla fase nazionale della competizione in programma a Cesenatico dal 7 al 10 maggio.

Un risultato che premia un percorso fatto di studio, passione e grande determinazione.

Un sogno costruito con impegno e determinazione

Per Giuseppe la qualificazione alla finale nazionale non è solo un risultato scolastico, ma la realizzazione di un obiettivo inseguito con costanza.

Dietro questo successo ci sono talento, capacità logiche e una preparazione costruita nel tempo attraverso allenamento e dedizione. Ma soprattutto una forte volontà di raggiungere il traguardo prefissato.

Il percorso verso le Olimpiadi di Matematica è infatti impegnativo e selettivo. Gli studenti devono superare diverse fasi di qualificazione, dimostrando abilità di problem solving e capacità di affrontare prove matematiche di alto livello.

Il lavoro della scuola e la crescita della squadra

Il risultato ottenuto rappresenta anche il frutto del lavoro svolto negli anni dal Liceo Scientifico di Modica, che continua a distinguersi nella preparazione degli studenti alle competizioni matematiche nazionali.

Parallelamente alla competizione individuale, anche le squadre della scuola hanno partecipato alle gare a squadre delle Olimpiadi di Matematica.

Una formazione ha disputato la semifinale a Cesenatico ottenendo un ottimo piazzamento, mentre un’altra squadra ha gareggiato nel polo di Catania in un torneo che ha visto la partecipazione di dodici istituti.

Nel polo di Modica la squadra locale ha conquistato la vittoria, mentre nel polo aggregato con le scuole di Puglia e Sardegna si è classificata come prima delle non qualificate. Anche la squadra che ha gareggiato a Catania ha ottenuto un buon risultato arrivando terza, sfiorando la qualificazione alla fase successiva.

Si tratta comunque di segnali importanti che dimostrano la crescita del gruppo e le prospettive positive per le competizioni del prossimo anno scolastico.

Verso la finale di Cesenatico

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla finale nazionale di Cesenatico, uno degli appuntamenti più prestigiosi per gli studenti italiani appassionati di matematica.

Per Giuseppe Damiano Scirè Scappuzzo sarà un’esperienza indimenticabile, che rappresenta già di per sé un grande traguardo e allo stesso tempo un trampolino di lancio per il futuro.

