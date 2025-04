Talento e passione: le ginnaste della Motyka brillano in Sicilia

Fine settimana denso di impegni e di emozioni per la società Motyka Modica, che ha visto le sue atlete protagoniste in due importanti appuntamenti: la seconda prova del Campionato Regionale Endas di ginnastica artistica, disputata a Erice, e la seconda prova del campionato di Ginnastica Artistica tenutasi a Rosolini, al “PalaMillennium”.

Tre atlete qualificate alla fase nazionale a Erice

Sotto la guida dell’allenatrice Laura Melilli, tre ginnaste sono riuscite a centrare l’obiettivo della qualificazione alla fase nazionale. Nella categoria Giovani, Sveva Macauda ha conquistato un prezioso terzo posto, valido per l’accesso alla fase successiva. Nella categoria Ragazze, a strappare il pass per le nazionali sono state Flavia Macauda, sesta classificata, e Agnese Durante, ottava.

Sempre nella prova di Erice, nella categoria Allieve, Sveva Puma ha chiuso al tredicesimo posto, seguita da Diletta Calvo (17ª) e Amalia Iaconinoto (21ª).

Successi anche a Rosolini: pioggia di podi per le ginnaste modicane

Sabato, a Rosolini, le allieve di Cristina Melilli hanno brillato nella seconda prova del campionato di Ginnastica Artistica. Nella categoria Allieve A, ottimo terzo posto per Carla Caccamo. Nella stessa categoria, ma nella specialità Corpo Libero, si sono distinte Vittoria Quartarone e Maria Sole Colombo, entrambe seconde classificate, mentre Aisha Pizzin ha conquistato il terzo gradino del podio.

Podio interamente modicano nella categoria Allieve B: primo posto per Chiara Cenci, secondo per Benedetta Giurdanella e terzo per Roberta Maria Pentito. Sempre tra le Allieve B, ma nella specialità Corpo Libero, secondo posto per Vittoria Cerruto.

Nella categoria Junior, vittoria per Anna Schillirò, mentre tra le Esordienti è arrivato un ottimo terzo posto per Sara Sammito.

Nella categoria Allieve A1, Caterina Abbate e Alessia Crucetta hanno chiuso a pari merito al secondo posto, mentre Aurora Italia si è classificata terza. Nella specialità Corpo Libero della stessa categoria, infine, terzo posto ex aequo per Aurora Stracquadanio e Amelia Caschetto.

“È stato un fine settimana intenso – ha dichiarato Arianna Melilli – con i nostri istruttori impegnati su più fronti: a Pomigliano con la ginnastica aerobica, e contemporaneamente a Erice e Rosolini con la ginnastica artistica. È stata dura, ma i risultati ci hanno ripagati con grandi soddisfazioni. Complimenti a tutte le atlete e allo staff. Ora si torna in palestra, per prepararci al meglio alle prossime sfide”.

