Tagli alle tariffe aeree: ecco gli sconti determinati dalla Regione

Ecco le nuove tariffe

I passeggeri residenti nell'Isola potranno beneficiare di una riduzione del 25 per cento sul costo di ogni singola tratta. Lo sconto arriverà al 50 per cento per le cosiddette categorie prioritarie: gli anziani con più di 65 anni, i viaggiatori per ragioni sanitarie, gli studenti, i giovani under 26, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro, gli atleti agonisti, i dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione. “E’stata una battaglia che mi sono intestato fin dal mio insediamento e posso dire di avere raggiunto un altro risultato importante” dichiara il presidente Schifani che aggiunge: “Questo provvedimento realizza quella che è sempre stata una priorità del mio governo, oltre che un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini vessati da politiche dei prezzi piratesche. Resta ancora molto da fare come dimostra l'ennesimo balzo dei prezzi per le prossime festività natalizie, ma mi conforta il fatto che, dopo i nostri esposti all'Antitrust e all'Unione europea, sia Roma che Bruxelles abbiano avviato istruttorie sulle condotte delle compagnie aeree. Mi auguro adesso che queste iniziative producano soluzioni strutturali in favore dei viaggiatori, soprattutto quelli sui quali grava il peso dell'insularità”.









Ma le tariffe dovranno avere determinate caratteristiche per “per usufruire della riduzione”: il prezzo del biglietto deve essere superiore a 62,50 euro. Qualora, invece, il costo sia compreso tra 50,01 e 62,50 euro, lo sconto sarà calcolato in modo da portarlo a 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino a un massimo di 75 euro per singola tratta. Fino a 50 euro, invece, non sarà applicato alcun ribasso. Per le categorie prioritarie, l'ulteriore sconto del 25 per cento sarà applicato sui biglietti di costo superiore a 50 euro.

L’assessore Aricò spiega che è la prima volta che un governo regionale attua una misura del genere e che “si tratta di una misura compatibile con le norme nazionali e comunitarie. Invieremo subito l'invito alle compagnie aeree affinché aderiscano a questa iniziativa e sono molto fiducioso sulla loro disponibilità a sposare questo progetto che non incide sui loro bilanci, ma che ha un forte impatto sociale”. Insomma, si aspetta l’adesione da parte delle compagnie aeree che gestiscono i collegamenti da e per Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Malpensa, Linate e Orio al Serio)

La reazione di Codacons

Un panno caldo che non risolve il problema, secondo il Codacons che, attraverso il presidente regionale Giovanni Petrone, pur apprezzando lo sforzo sottolinea che abbattere le tariffe dei voli ricorrendo a fondi pubblici non può essere la soluzione di un problema che va bloccato “alla fonte, attraverso interventi normativi tesi a calmierare le tariffe e sanzionare pesantemente chi lucra sulle partenze dei siciliani". Il segretario nazionale, Francesco Tanasi aveva rilanciato la costituzione di un 'Comitato siciliani vittime del caro voli' a presiedere il quale aveva proposto Rosario Fiorello. Lo scopo? Quello di “tutelare tutti i passeggeri dell'isola che utilizzano il trasporto aereo e sono costretti a subire tariffe stellari in occasione delle festività o delle partenze estive". "Abbiamo ora deciso di proporre a Rosario Fiorello la presidenza del Comitato – dice ancora Tanasi -, considerato che in questi giorni lo showman siciliano è intervenuto proprio per criticare i rincari dei prezzi dei biglietti, e gli chiediamo di affiancarsi ai cittadini in questa importante battaglia contro le speculazioni e a tutela delle tasche degli utenti".