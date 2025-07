Syneos, capogruppo Ergon (Despar, Ard, Altasfera), via libera a bilancio consolidato con migliori risultati e rafforzamento patrimoniale

Il 25 luglio scorso, con spirito di continuità, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Syneos, capogruppo di Ergon S.p.A., SAMA S.r.l. ed SDS S.r.l. – alla presenza dei Soci, degli Organi amministrativi, dei Sindaci, della Società di revisione EY e di una selezione di collaboratrici e collaboratori, ha presentato il bilancio consolidato 2024.

Al Consiglio di Amministrazione, oggi guidato dal Presidente Emanuele Sgarioto, dal Vicepresidente Antonio Cioffi, dai consiglieri Massimiliano Cioffi, Giovanni Iacono, Salvatore Iacono, Alberto Cavalieri, Luigi Di Quattro, Ugo Sgarioto, e Francesco Gambino, spetta il compito di garantire l’indirizzo strategico, proiettando il Gruppo verso nuovi obiettivi di crescita, nel rispetto delle proprie radici familiari e della propria responsabilità sociale.

Il Presidente, Emanuele Sgarioto, nel presentare questo importante documento che racchiude i significativi risultati raggiunti, ma soprattutto il valore sociale e strategico del percorso compiuto, ha voluto innanzitutto rendere omaggio alla memoria del suo predecessore, Gianni Cavalieri, scomparso recentemente. Avrebbe dovuto essere Lui a presentare il Bilancio consolidato, contribuendo con il suo lavoro a dare adeguata rappresentazione alla situazione economico finanziaria del Gruppo. Doveroso riconoscergli impegno e dedizione

Con ricavi di 809 milioni di euro, in lieve crescita rispetto all’anno precedente con ebitda positivo (14,7 milioni), il Gruppo vede consolidata la propria solidità finanziaria (posizione finanziaria netta favorevole per poco meno di 20 milioni) e patrimoniale (patrimonio netto 72,8 milioni).

I numeri testimoniano la solidità del Gruppo e l’efficacia delle scelte operate, rese possibili grazie all’impegno quotidiano ed alla professionalità delle collaboratrici e dei collaboratori, al contributo delle aziende fornitrici che condividono visione e standard qualitativi, e alla fiducia degli imprenditori in franchising che continuano a credere nel modello imprenditoriale.

Gli sforzi e la dedizione hanno portato a risultati eccezionali che permettono al Gruppo di guardare al futuro con ottimismo e fiducia continuando a costruire valore per il territorio, per i clienti e per tutti gli stakeholder.

