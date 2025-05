Svuotano i cassonetti e creano mini-discariche a Modica: scoperti e multati

Svuotavano i contenitori per la raccolta di indumenti usati, selezionavano i capi “migliori” e abbandonavano tutto il resto per strada. Ora, grazie all’intervento della Polizia Locale di Modica, il fenomeno è stato finalmente bloccato. Dopo diverse segnalazioni pervenute all’Ufficio Ecologia, sono scattati i controlli che hanno portato all’individuazione dei responsabili.

I soggetti agivano in diverse zone della città, dal centro alle periferie, approfittando della raccolta solidale per appropriarsi di ciò che ritenevano utile e disfarsi del resto in maniera incivile, contribuendo alla creazione di vere e proprie discariche abusive a cielo aperto. Alcuni di loro sono stati sorpresi sul fatto, in un caso addirittura con gran parte del corpo all’interno di un contenitore, con evidente rischio per la propria incolumità.

Le persone coinvolte sono state sanzionate secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale n. 31346/O.R. L’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, ha espresso tolleranza zero: “Queste situazioni non possono essere tollerate. L’Amministrazione comunale è determinata ad affrontare la questione con fermezza e continuità”.

Il sindaco Maria Monisteri ha invece rivolto un appello alla cittadinanza: “Invitiamo tutti i cittadini a collaborare, rispettando le disposizioni sull’igiene urbana e segnalando eventuali situazioni di abbandono di rifiuti. Solo con l’impegno di tutti sarà possibile mantenere pulito e decoroso il nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale ha garantito il proseguimento dei controlli per prevenire nuovi episodi, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e della salvaguardia dell’ambiente urbano.

