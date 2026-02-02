Suv investe una coppia di cinesi: paura in via Roma a Vittoria

Una coppia di cittadini cinesi, un uomo e una donna, sono rimasti vittima di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, in via Roma, angolo via San Martino.

I due, che si trovavano sul marciapiede intenti ad acquistare un tagliando di parcheggio alla colonnina per le zone blu, sono stati investiti da un suv che sopraggiungeva e che ha sterzato a sinistra forse per evitare di tamponare l’auto che li precedeva e che aveva frenato per fermarsi all’intersezione tra le due vie. Il suv che seguiva per evitare il tamponamento avrebbe sterzato a sinistra investendo i due cinesi. I due, entrambi poco più che quarantenni, sono stati soccorsi e portati in codice rosso all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per fortuna, le ferite si sono rivelate meno gravi e i due non corrono pericolo di vita. Sono stati ricoverati all’ospedale Guzzardi

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Vittoria.

