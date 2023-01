Suggerimenti per risparmiare con i codici sconto Libraccio e non solo

Il nome “Libraccio” è da molti anni sulla bocca di tutti, soprattutto tra chi frequenta scuole e università e desidera risparmiare sull’acquisto di libri. Punto di forza del sito ufficiale sono proprio i libri, in particolare la sezione dedicata all’usato. I titoli disponibili, oggetto di costante aggiornamento, sono davvero moltissimi.

I testi scolastici rappresentano una piccola parte del catalogo, in cui trovano spazio romanzi di ogni genere, raccolte di racconti, saggi, libri dedicati allo sport e al mondo della cucina e molto altro. Ma sull’eshop è anche possibile trovare ebook ed ebook reader, ma anche materiale di cancelleria, in primis penne, agende, quaderni e persino zaini.

Codice sconto Libraccio di 8€

Il modo principale per risparmiare acquistando sull’eshop Libraccio consiste nello sfruttare, quando disponibili, i codici sconto. Tali coupon offrono uno sconto fisso o in forma percentuale, utilizzabile per l’acquisto dagli estore più conosciuti del web. Uno strumento sicuro (l’intera procedura d’acquisto ha luogo sui siti ufficiali) quanto efficace, perfetto per ridurre di una cifra non indifferente l’ammontare di un qualunque ordine.

Uno dei più recenti è il codice sconto Libraccio che abbiamo trovato su questa pagina chiamato ALTGKTN8. La sua attivazione, da effettuarsi riportando il codice nella pagina riepilogativa del carrello (quindi prima di dar luogo al pagamento) permette di usufruire di 8 euro di sconto a fronte di una spesa minima pari a 75 euro avente a oggetto libri usati.

Outlet: libri nuovi scontati fino al 70%

Ad aver portato su Libraccio sempre più ragazzi, e chiunque nutra una certa passione per la lettura, sono le molteplici opportunità di risparmio proposte. Una delle più apprezzate è la sezione “Outlet“. Al suo interno compaiono libri che, seppur nuovi, presentano prezzi decisamente ridotti rispetto a quelli di listino, anche del 70%.

Per quale motivo? In quanto si tratta di volumi che provengono da eccedenze di magazzino, oppure da stock costituiti da copie invendute dai diversi editori. Di conseguenza, chi sceglie di comprarne uno o più di uno si vedrà recapitare a casa un prodotto integro. Solamente quelli più datati potrebbero, in alcuni casi, presentare piccoli segni sulla copertina dettati dal passare del tempo. Visitare la sezione, e tornare a farlo con regolarità, è il modo migliore per risparmiare per concedersi una lettura in più, o fare un regalo, con la certezza di ottenere quanto desiderato.

Risparmiare grazie alla sezione dedicata ai libri usati

Inizialmente è stato indicato come sia il comparto usato il vero fiore all’occhiello di Libraccio. Ecco perché la sezione riservata ai libri usati è così corposa, offrendo titoli per tutti i gusti a prezzi davvero sorprendenti. Al fine di garantire agli utenti l’acquisto di volumi in buone condizioni, questi ultimi prima di essere posti in vendita sono oggetto di un’attenta valutazione.

A parte la presenza di eventuali segni di usura nelle copertine, anche in questo caso si potrà disporre di volumi integri. Qualsiasi libro dovesse presentare delle pagine strappate, o addirittura mancanti, Libraccio eviterebbe di metterlo in vendita.

Non fanno parte di questa sezione i libri scolastici, cui è dedicata una sezione a parte. Perché non approfittare dei prezzi bassi per aggiungere un nuovo volume alla collezione? Nel tempo è aumentato il numero di persone che, terminata una lettura, si rivolgono a Libraccio per vendere un volume. Non stupisce, pertanto, che la sezione dei libri usati sia sempre più ricca.

Offerte a tempo limitato delle case editrici

La grande concorrenza emersa da diversi anni a questa parte tra i moltissimi editori del nostro Paese ha reso inevitabile, da parte loro, il regolare ricorso alle promozioni. Sono proprio le offerte, infatti, a consentire alle case editrici di fidelizzare gli amanti della lettura. Collegandosi al sito ufficiale di Libraccio si potranno scoprire diverse offerte a tempo limitato provenienti da un buon numero di case editrici.

Tra le più vantaggiose spicca il 20% di sconto che alcuni editori concedono sull’intero catalogo per un determinato arco di tempo. Diffusa è anche la promozione che permette di acquistare 2 libri al prezzo complessivo di 9,90 euro. Altri editori, dal canto loro, regalano a chi acquista libri poster o taccuini, ma anche segnalibri e, soprattutto nel caso di volumi per ragazzi, statuine raffiguranti i principali protagonisti delle storie narrate.