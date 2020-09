Successo per la serata-evento voluta dal Teatro Donnafugata con il Coro Lirico Siciliano al castello di Donnafugata - Ragusa Oggi

Successo per la serata-evento voluta dal Teatro Donnafugata con il Coro Lirico Siciliano al castello di Donnafugata

RAGUSA – Scegliere il momento più toccante di un concerto è difficile. Forse l’inizio, la prima nota, quando il cuore si apre alla meraviglia dell’attesa: cosa accadrà dopo. Magari la fine, il crescendo conclusivo che si fa boato emozionale. Probabilmente i momenti centrali, quando superato lo stupore iniziale ci si abbandona al piacere del trovarsi lì, in quel luogo, in quel preciso momento. Ieri in occasione del Donnafugata Opera Concert è stato impossibile farlo. Perché ogni momento è stato superbo, unico, eccezionale. La magnificenza del Castello di Donnafugata con la sua atmosfera fiabesca ha fatto da cornice a un sogno mentre la piacevolezza di una serata settembrina accarezzava la pelle.

Sul palcoscenico la bravura del Coro Lirico Siciliano, tra le presenze artistiche di eccellenza di cui la Sicilia può vantare. Diretti dal maestro Francesco Costa e accompagnato dal pianoforte del bravissimo Rubel Micieli, gli artisti hanno reso omaggio alle più belle opere, operette e canzoni, trasformando un concerto in una serata evento, entrata nella storia dell’offerta culturale iblea. Promosso e organizzato dal Teatro Donnafugata, il Donnafugata Opera Concert è stata infatti la prima e unica tappa in provincia di Ragusa del Festival lirico dei Teatri di Pietra: una serata memorabile con un protagonista straordinario e appassionante.

Solo i lunghi applausi da parte dei centrotrenta spettatori di una platea in sold out hanno interrotto lo scorrere del racconto, fatto di note, spettacolo, luci, strumenti e voci. La grande musica merita grandi omaggi e ieri il Coro Lirico Siciliano le ha reso un grande e indimenticabile tributo. “Siamo molto contente ed emozionate per questa serata – commentano le direttrici artistiche del Teatro Donnafugata, le sorelle Vicky e Costanza DiQuattro – Ci tenevamo a portare a Ragusa il Festival lirico dei Teatri di Pietra che, seppur giovane, è già riconosciuto da pubblico e critica come uno degli appuntamenti siciliani più di prestigio. La nostra provincia non poteva non ospitarlo e accoglierlo nel bellissimo Castello di Donnafugata ne ha evidenziato l’unicità”.

Riconosciuto come iniziativa di alto rilievo culturale e artistico, il Festival si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle più importanti cariche istituzionali italiane, il Patrocinio del Pontificium Consilium de Cultura, della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Rai Sicilia, del Comitato Pietro Mascagni, della Fondazione Verona per l’Arena e della Confederazione Italiana Archeologi.

foto di Giuseppe Bornò