Successo a Furci Siculo per i giovanissimi della Koizumi ecodep Scicli

Hanno ben figurato ed hanno portato a casa ottimi risultati. Dalla prima edizione del Memorial Christian Blandini di Furci Siculo, nel Messinese, i piccoli atleti del Maestro Maurizio Pelligra sono tornati con una serie di risultati positivi. Ieri, in una giornata domenicale dedicata allo judo, al Palazzetto comunale della cittadina messinese, la Koizumi Ecodep Scicli è stata impegnata nelle classi Ragazzi ed Esordienti A. Sono state ottime prove ed altrettanto ottimi i risultati per il team sciclitano. Ecco i risultati. Classe Ragazzi: primi posti per Rosy Ficili – kg 36 e Nathan Padua – kg 36. Classe esordienti A: 2° posto Nicolò Argento (kg 50), 3° posto Alessandro Carpinteri (kg 50),

3° posto Antonio Schembri (kg 55), 2° posto Gabriele Pellegrino (kg 36). “Bravissimi tutti, per l’impegno, il rispetto e la passione dimostrati sul tatami. Continuiamo così!” – ha commentato di ritorno il Maestro Maurizio Pelligra.

