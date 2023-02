Studenti sciclitani geni della Borsa. Vincono concorso italiano

Oltre 100.000 studenti di sette paesi hanno partecipato alla 40esima edizione del concorso “Conoscere la Borsa”, una competizione internazionale che aiuta i ragazzi a comprendere il funzionamento dell’economia e dei mercati attraverso esercitazioni che simulano la partecipazione al mercato borsistico. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ai centri di formazione professionale ed è stato promosso dall’European Savings and Retail Banking Group.

I vincitori sono di Scicli

In Italia, il concorso è stato promosso da Acri, con il supporto di 14 associate, coinvolgendo quasi 4.000 studenti su tutto il territorio nazionale. Il team Viriolaryam dell’Istituto Quintino Cataudella di Scicli, in provincia di Ragusa, sostenuto dalla Fondazione Sicilia, è stato il vincitore dell’edizione 2022, mentre il premio per l’attenzione alla finanza sostenibile è andato al team Odotrani dell’Istituto professionale F.Trani di Salerno, sostenuto dalla Fondazione Carisal.

Il concorso è nato in Germania negli anni ’90 per volontà dell’Associazione delle Casse di Risparmio tedesche e ha sempre puntato ad avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del risparmio. Negli anni, l’iniziativa tedesca è diventata un importante best practice di educazione finanziaria a livello globale, assumendo un profilo europeo e internazionale.

Simulazioni per investimenti reali

Gli studenti partecipanti hanno la possibilità di investire un capitale virtuale in Borsa mediante operazioni eseguite su quotazioni reali di piazze borsistiche, con l’obiettivo di accrescere il valore del loro deposito attraverso la compravendita di titoli, con un’attenzione particolare agli investimenti sostenibili.

Il team vincitore dell’edizione italiana, Viriolaryam, ha dichiarato che il progetto “Conoscere la Borsa” è stato un’esperienza straordinaria che li ha avvicinati al mondo dell’economia e della finanza. Hanno avuto modo di comprendere che la finanza, se non utilizzata bene, può diventare un luogo di “tentazioni”, dove è facile far prevalere l’avidità e la ricerca dell’arricchimento facile. Il docente di educazione civica del team li ha aiutati a capire che la finanza può invece rivelarsi uno strumento potentissimo per contribuire a migliorare il mondo. La grande sfida è coniugare il profitto finanziario con l’impatto positivo che gli investimenti possono avere sulla società e sull’ambiente.

Il concorso “Conoscere la Borsa” è un’importante iniziativa che promuove la cultura finanziaria tra i giovani, fornendo loro le competenze necessarie per diventare futuri investitori responsabili. Inoltre, il concorso promuove la collaborazione, il lavoro di squadra e la condivisione, valori fondamentali per la formazione dei giovani.