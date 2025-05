Studenti di Ispica campioni d’innovazione: premiata la merenda alla carota al concorso del Goethe-Institut

Creatività, sostenibilità e legame con il territorio: sono questi gli ingredienti che hanno permesso alla classe 3ª linguistico dell’ISS “G. Curcio” di Ispica di conquistare il primo premio della tredicesima edizione del concorso nazionale del Goethe-Institut “Piazza Affari Tedesco”.

Il progetto vincente si chiama Novellina: una merenda sana e naturale a base di carota novella di Ispica IGP, ideata per i più piccoli e pensata per educare al gusto senza rinunciare al benessere. Una sfida vinta grazie a una sinergia virtuosa tra scuola e imprese del territorio, in particolare tra una nota azienda agricola e una pasticceria.

Guidati dalle docenti Giovanna Cannata e Eva Katharina Fliege, gli studenti e le studentesse del Curcio hanno intrapreso un vero percorso imprenditoriale. Dalla visita ai campi, alla lavorazione del prodotto finale insieme ai pasticceri, ogni fase è stata affrontata con serietà e passione. La Novellina, realizzata senza zuccheri aggiunti né additivi, rappresenta una nuova idea di snack: sana, gustosa e tutta made in Ispica. Il progetto si è distinto non solo per l’originalità del prodotto, ma anche per la capacità di valorizzare una materia prima locale d’eccellenza.

