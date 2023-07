Strisce blu. Orari da rivedere. “Cambiare Scicli” incalza l’Amministrazione

Il comitato politico, con il suo rappresentante Giuseppe Implatini, fa un passo indietro e ricorda l’incontro del 12 giugno scorso quando una delegazione ha incontrato il sindaco Mario Marino alla presenza del Comandante della Polizia Locale e del consigliere comunale Salvatore Causarano. “In sintesi il sindaco Marino si era impegnato a ripristinare nel periodo estivo, dal 1° luglio al 31 agosto, l’orario giornaliero delle strisce blu fino alle 20 e di abolire l’estensione delle stesse ai giorni festivi. Altro impegno era stato quello di ridurre il numero dei parcheggi a pagamento adiacenti alle attività commerciali e sostituirli con parcheggi gratuiti con sosta limitata a 30 o 60 minuti.

In ultimo si era impegnato di riservare, a titolo gratuito, spazi di sosta per i veicoli dei soli residenti nella ZTL di via Aleardi – Quartier Fontana – via Caneva e di delimitare il suolo pubblico occupato dagli esercizi commerciali. Nessuno degli impegni presi è stato mantenuto”.

Fin dalla loro installazione contestato l’alto numero di strisce blu in città.

“Cittadini e turisti continuano ad essere tartassati – prosegue Implatini – nel 2022 la società che li gestisce ha incassato 122 mila euro. Al Comune di Scicli sono andati 48 mila euro. Sottolineo che l’amministrazione di centro destra di Comiso ha eliminato le strisce blu da oltre cinque anni”. Sull’eredità del passato, nella gestione delle strisce blu in città e nelle borgate, hanno puntato il dito non solo le espressioni civiche e politiche ma anche i cittadini lamentando la destinazione di ampi spazi a questo servizio rappresentando un handicap per i residenti e per le attività commerciali.