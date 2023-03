Strike: 15 anni in musica e festa live sabato 25 a Poggio del Sole. Cena-spettacolo con paella

La band ragusana Strike festeggia i 15 anni di attività con un atteso concerto live che si terrà questo sabato 25 marzo a Poggio del Sole a Ragusa. Si tratta di un evento molto atteso dagli amanti del rockabilly, genere musicale che gli Strike hanno saputo rappresentare in maniera autentica e coinvolgente. Per sabato una cena-spettacolo (con prosecco, paella e vino) che diventa una festa in musica. Qui per prenotarsi e per ulteriori informazioni.

La band Strike è nota per il suo stile “old school” che caratterizza non solo il repertorio e la musica, ma anche i costumi e la scelta di realizzare il nuovo album esclusivamente in vinile. Questo dimostra l’amore della band per la tradizione e per il sound autentico del rockabilly.

La band, oggi composta da Salvo Lissandrello “Mr Wolf” alla voce e chitarra acustica, Rocco Boccadifuoco alla chitarra elettrica, Mirko Narzisi al contrabbasso e Giulio Cascone alla batteria, ha saputo conquistare il pubblico fin dalla sua nascita, nel 2008. Grazie alla loro capacità di evocare l’atmosfera degli anni ’50, della musica rock & roll e delle balere, gli Strike sono diventati una delle band rockabilly più amate del Sud Italia.

Il rockabilly è una forma di rock & roll originaria del Sud degli Stati Uniti, che fonde elementi di bluegrass, r&b, country, boogie woogie e blues. Gli Strike hanno saputo incarnare perfettamente questo stile musicale, grazie alla loro passione e alla loro abilità musicale.

La band ha sviluppato un repertorio variegato e coinvolgente, che spazia dal rockabilly al rock’n’roll, al country e al blues. I loro spettacoli sono un vero e proprio carico di energia, uno show a cui diventa praticamente impossibile assistere senza ballare.

Negli anni, gli Strike hanno partecipato a numerosi festival a livello nazionale e hanno tenuto oltre 1000 concerti, conquistando il consenso del pubblico e l’affetto dei fan in tutta Italia.

Il concerto di sabato 25 marzo a Poggio del Sole a Ragusa rappresenta un momento molto importante per la band, che ha recentemente suonato anche in Gran Bretagna. L’evento sarà l’occasione per festeggiare i 15 anni di attività della band e per presentare i brani contenuti anche nel loro album in vinile.

Gli Strike dimostrano ancora una volta di essere una delle band più autentiche e coinvolgenti del panorama musicale italiano, capaci di evocare l’atmosfera dei tempi passati e di trasmettere l’energia e l’entusiasmo del rockabilly.