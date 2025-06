Strade insanguinate in Sicilia: una bimba di 15 mesi perde la vita in un tragico incidente nel Catanese

Ancora una volta, le strade siciliane si tingono di sangue, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Una tragedia immane ha scosso nelle scorse ore il territorio di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, dove una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.Il fatto è avvenuto lungo la Strada Provinciale 134, una via che taglia la campagna a pochi chilometri da Catania. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava a bordo di un’autovettura condotta dalla madre, quando — per cause ancora in fase di accertamento — il mezzo è uscito fuori strada, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di una proprietà privata.

La corsa disperata verso l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania non è bastata a salvare la vita della bambina. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto: la piccola è spirata poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. La madre, anch’essa rimasta ferita, è attualmente ricoverata nello stesso nosocomio ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Motta Sant’Anastasia, ai quali è affidato il compito di chiarire la dinamica dell’incidente. Non si escludono guasti meccanici o un malore improvviso. Intanto, la comunità è sotto shock, piegata dal dolore per una vita spezzata troppo presto.

Parole di cordoglio sono giunte anche dal deputato regionale della Lega e vicesindaco del Comune, Anastasio Carrà: «Sono profondamente addolorato per quanto accaduto oggi nel mio Comune. Una famiglia onesta, stimata da tutti, colpita da un dolore insopportabile. Il mio pensiero va a quella bambina innocente e alla madre, a cui auguro una pronta guarigione. Ci stringiamo tutti attorno a loro».Una tragedia che impone ancora una volta una riflessione sulla sicurezza stradale, sulla manutenzione delle arterie provinciali, e sulla fragilità della vita quando l’asfalto si trasforma in un confine sottile tra quotidianità e tragedia.

