Strade come mulattiere: dopo la pioggia, arrivano le buche

Le strade del ragusano? Praticamente delle mulattiere. E la situazione è decisamente peggiorata dopo l’arrivo delle piogge del 9 e 10 febbraio, l’ormai famigerato ciclone mediterraneo.

Che le strade del ragusano fossero ridotte a un colabrodo, è cosa nota. Ma adesso, il manto stradale è quasi impercorribile, soprattutto in alcune zone della provincia. La segnalazione arriva da Vittoria. Le buche in città e nell’hinterland sono diventate veramente troppe.

ASFALTO COME GROVIERA

Non passa giorno senza che non si raccolga la segnalazione di un cittadino costretto a fare i conti con disagi non da poco dovuti, per l’appunto, alla presenza di minivoragini che compromettono la regolare circolazione veicolare.

Al momento non è prevista neanche la manutenzione straordinaria sistematica che si occupa di colmare d’asfalto le varie buche che, a causa degli acquazzoni, sono spuntate come se fosse una groviera. Ma qualcosa bisogna pur fare perchè c’è un serio rischio all’incolumità pubblica.