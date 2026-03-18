Startup siciliane a Milano: il Premio Innovazione Sicilia mette in movimento l’ecosistema nazionale

Grande successo per il “Fuori PIS – Talent in Motion”, l’evento che ha portato il Premio Innovazione Sicilia nel cuore di Milano, presso SmartCityLab Milano, creando un ponte tra ecosistemi territoriali e dando vita a un laboratorio concreto di innovazione nazionale. L’iniziativa ha favorito dialoghi e scambi operativi tra istituzioni, università, startup siciliane e imprese, evidenziando come la collaborazione tra territori possa generare nuove dinamiche di crescita tecnologica e industriale.

Promosso da Innovation Island, community hub dell’innovazione siciliana, e da SmartCityLab Milano, incubatore del Comune dedicato all’imprenditorialità e alle smart city, l’evento ha rappresentato una proiezione nazionale del prestigioso premio siciliano. La mattinata è stata animata da policy maker, istituzioni, imprenditori e innovatori, con un focus sulla valorizzazione del sistema dell’innovazione in Sicilia e sul modello replicabile di Milano per mettere in connessione startup, università e industria.

Palermo-Milano, un asse strategico per l’innovazione

Il panel di apertura “Palermo–Milano: costruire una connessione sul modello dello SmartCityLab Milano” ha visto i saluti istituzionali di Vincenzo Tanania, Partner PwC Italia e Coordinatore Digital Innovation di SmartCityLab Milano, e la tavola rotonda moderata da Antonio Giordano, direttore di Innovation Island, con Biagio Semilia di Innovation Island e Domenico Agnello, direttore scientifico Advisory Board SmartCityLab Milano.

Tanania ha sottolineato come Milano e Palermo rappresentino due ecosistemi dinamici e complementari, in grado di generare valore e opportunità se messi in relazione, mentre Semilia ha evidenziato l’importanza di connettere talenti, università, imprese e istituzioni per costruire un’Italia più competitiva nell’economia dell’innovazione.

Città, università e industria: infrastrutture per lo sviluppo

Il panel istituzionale “Città, Università, Innovazione: infrastrutture per lo sviluppo”, moderato da Nino Amadore de Il Sole 24 Ore, ha riunito figure chiave del mondo accademico e istituzionale, tra cui Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Layla Pavone, coordinatrice Board Innovazione Comune di Milano, Monica Diluca, prorettrice alla Ricerca dell’Università degli Studi di Milano, Maria Chiara Carrozza, docente Università Milano-Bicocca, ed Elita Schillaci, consigliera Open Innovation Università di Catania. Il dibattito ha evidenziato il ruolo strategico delle città come piattaforme abilitanti, delle università come infrastrutture produttive e della mobilità dei talenti come leva per integrare ricerca, impresa e capitale.

Dall’innovazione al mercato: esempi concreti di scaling

Il panel imprenditoriale “Dall’innovazione al mercato: industria, capitale e mercati digitali” ha portato sul palco esperienze reali di scaling tecnologico e imprenditoriale con Antonio Perdichizzi, presidente Isola Catania e Fondazione Marea, Alessio Cantarella, CTO di Flazio, e Ugo Parodi, founder di Magnisi Venture, mostrando al pubblico come trasformare idee innovative in imprese strutturate e competitive.

La Conversational Pitch Session, moderata da Danilo Mazzara, CEO di SkillForEquity, ha visto protagoniste le startup vincitrici del Premio Innovazione Sicilia 2025: Geen, Archimede World, Lia, Bandit, Limenet e Muv Games. Micro-pitch, domande incrociate e interazioni con i relatori hanno trasformato la sessione in un vero e proprio laboratorio pubblico di imprenditorialità, concentrandosi su mercati, scalabilità e fabbisogni di capitale.

Tech Aggregator: innovazione a portata di mano

Lo spazio Tech Aggregator ha ospitato 8 startup selezionate per demo live e pitch informali: Archimede, Muv Games, Refinea e Lia da Innovation Island, Next, Niino, Krill Design e Dilium da SmartCityLab Milano. L’area ha permesso ai partecipanti di conoscere concretamente le tecnologie emergenti e gli approcci innovativi dei diversi ecosistemi.

L’evento segna l’inizio di un percorso continuativo di collaborazione tra Innovation Island e SmartCityLab Milano, con l’obiettivo di consolidare connessioni tra ecosistemi territoriali e rafforzare la competitività dell’Italia nell’innovazione tecnologica e industriale.

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