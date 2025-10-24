Stadio “Ciccio Scapellato” e geodetico: Scicli ottiene 294 mila euro per lo sport

Un finanziamento retrospettivo. E’ definito così, tecnicamente, il recupero di 294 mila euro che la Regione Sicilia aveva concesso nel 2019 al Comune di Scicli e che da Palermo verranno assegnati con decreto per essere spesi in tempi brevi. La matassa è stata dipanata nei giorni scorsi con una missione palermitana che ha permesso all’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone ed al dirigente tecnico Andrea Pisani di incontrare il direttore del Dipartimento regionale di protezione civile Salvo Cocina, cui fa capo la destinazione delle somme. Cocina ha dato assicurazioni sulla firma del decreto del finanziamento per fare arrivare al Comune sciclitano i 294 mila euro fermi dal 2019. Precisa la destinazione di questi fondi. “Allo stadio comunale ‘Ciccio Scapellato‘ realizzeremo una nuova tribuna destinata alla tifoseria ospite con una maggiorazione della capienza di cinquecento persone a fronte delle cento oggi disponibili – spiega Enzo Giannone – sempre allo ‘Scapellato’ interverremo sui servizi rimettendo a nuovo i bagni e l’intero spogliatoio. Al geodetico, invece, andremo a realizzare la nuova pavimentazione con la posa del parquet. Condizione, questa, necessaria per permettere alla Meerkat Basket Scicli di giocare fra le mura amiche le gare del campionato di serie C. Attualmente, in assenza del parquet, la squadra e la società sono costretti a migrare a Ragusa con le gare che si disputano al PalaPadua. Non appena arriverà il decreto, atteso, per questi giorni, siamo pronti a mandare in appalto i lavori. Lavori necessari destinati a superare la fase critica che attualmente stanno vivendo i due impianti sportivi”.

© Riproduzione riservata