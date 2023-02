Calcio: il Vittoria si prepara alla trasferta di Scicli

E’ una settimana ricca di impegni tecnici e atletici per la squadra di Mister Catania che, sabato pomeriggio alle 15.00, affronterà, nell’anticipo della 20esima giornata di campionato, allo stadio Cicco Scapellato di Scicli, la squadra ‘cremisi’. Grazie alla disponibilità della società Calcio Vittoria, che ha concesso il campo sportivo dell’Emaia, i biancorossi ha svolto un paio di sedute di allenamento in terra battuta, stesso terreno che i calciatori troveranno a Scicli. Le altre sedute si terranno come di consuetudine allo stadio ‘Gianni Cosimo’.



Contro lo Scicli sarà un’altra ‘finale’ per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Il Vittoria affronterà una squadra che già all’andata, strappando un buon pareggio a Vittoria, ha dimostrato ampiamente di meritare la classifica attuale. Una squadra costruita per fare bene in questo campionato e allenata da un ottimo tecnico. I risultati dello Scicli sono sotto gli occhi di tutti. Aspetti, questi, che rendono la sfida ancor più interessante.



Nelle prossime ore l’allenatore, Alessio Catania, e il suo staff valuteranno le condizioni di Giuseppe Sferrazza che potrebbe rientrare dal periodo di convalescenza. Da valutare anche qualche acciaccato che potrebbe dare forfait per la gara di sabato pomeriggio.

La squadra ha lavorato serenamente in settimana e l’ambiente vittoriese è nuovamente tornato a pieno a supportare i giocatori che hanno espresso, nelle ultime uscite, un ottimo calcio. Una condizione ottimale che proietta la squadra del Presidente Toti Miccoli alla sfida di sabato con un morale diverso, più fiducioso.



Intanto la dirigenza biancorossa è sempre impegnata sul fronte societario a programmare e garantire a tifosi e alla città un futuro sereno, concreto e radioso. Nei prossimi giorni ci sarà una serata con tutti gli sponsor che stanno sostenendo il progetto del FC Vittoria ASD, allargando ulteriormente la base dirigenziale con nuove forze sane della città, che faranno parte, in un prossimo futuro, dell’avventura biancorossa. Inoltre il Presidente Miccoli ed il suo entourage sono in stretto contatto con l’Amministrazione Comunale di Vittoria per avviare la programmazione, subito dopo la fine del campionato di Promozione, per dare alla città un nuovo terreno di gioco per la prossima stagione. Una fattiva collaborazione con l’Ente di via Bixio anche per il pagamento del contributo straordinario di 25.000 euro già stanziato e che servirà a rimborsare alla società le spese già anticipate per pagare tutte le maestranze che hanno lavorato per ottenere l’agibilità dello Stadio ‘Gianni Cosimo’. Un contributo, questo, che dovrebbe arrivare a giorni nelle casse della società.