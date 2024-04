Sfuma il sogno playoff per il Ragusa Calcio

È un peccato che il Ragusa non sia riuscito a centrare l’obiettivo playoff nonostante una stagione generosa e tatticamente accorta. La squadra ha dimostrato di potersela giocare con determinazione e impegno contro chiunque, ma purtroppo un errore difensivo ha condizionato il risultato finale concedendo il goal su calcio di rigore trasformato da Mincica al 77′.

Nonostante la delusione per il sogno playoff svanito, il Ragusa chiude la stagione all’ottava posizione con cinquanta punti in classifica, una posizione che resta blindata visto il turno di riposo nella prossima giornata che impedisce alle squadre inseguitrici di raggiungerla.

Il commento del mister Giovanni Ignoffo evidenzia il grande impegno e la determinazione dimostrati dai suoi ragazzi fino all’ultimo minuto della partita. Nonostante il risultato non sia stato favorevole, la squadra ha messo in campo tutto quello che era stato preparato, anche se qualche imperfezione sotto porta ha impedito di concretizzare le occasioni create.

Ignoffo rivolge anche i complimenti al Città di Sant’Agata per la vittoria e per la proiezione in zona playoff, sottolineando la gratitudine verso i suoi giocatori per l’impegno dimostrato durante tutta la stagione. Ora sarà il momento di tracciare i bilanci, ma è importante sottolineare l’ottimo gruppo messo a disposizione dalla società e l’impegno costante dei giocatori.

