Finisce a reti inviolate tra il Modica Calcio ed Enna

La partita è stata ricca di emozioni, soprattutto nella prima parte, con l’addio di Vindigni al calcio giocato, la premiazione ai tifosi storici e i complimenti della squadra di casa all’Enna per la vittoria del campionato. Anche il match ha offerto più emozioni nella prima frazione rispetto alla seconda.

Nel primo tempo, il Modica è apparso più determinato degli ospiti, con diverse occasioni da gol. Al 6′, Biondi ha provato un tiro da fuori, ma Di Carlo ha bloccato facilmente il pallone. Pochi minuti dopo, Famà ha mancato un’occasione importante per il Modica. Al 35′, il Modica ha segnato un gol, ma l’arbitro non ha convalidato il gol nonostante il pallone avesse varcato la linea di porta. Nel finale di tempo, Diop ha sfiorato il gol di testa.

Nella ripresa, ci sono state meno occasioni da gol, con entrambe le squadre che hanno faticato a rendersi pericolose. L’unica grande occasione è arrivata con un tiro da fuori di Cacciola che ha sfiorato la traversa ma non ha trovato la rete. Il match si è concluso con uno 0-0.

Vindigni ha ringraziato il pubblico e la società per il sostegno e ha dichiarato che il pareggio è stato un risultato giusto. Ora la squadra si prepara ai playoff e affronterà la vincente tra Milazzo e Jonica, con una possibile finale contro il Paternò, a meno che quest’ultimo non vinca la Coppa Italia, caso in cui si saltasse un turno.

