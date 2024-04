L’asd Ragusa calcio domani sul campo del Sant’Agata

La vittoria epica contro la Gioiese ha portato l’Asd Ragusa calcio 1949 al quinto posto, garantendo così l’accesso alla zona play-off nel girone I del campionato di Serie D. Tuttavia, questa vittoria ha avuto un costo elevato poiché diversi giocatori saranno indisponibili per la prossima partita contro il Sant’Agata Militello. A causa di cartellini rimediati nell’ultimo match, Tuccio è stato squalificato per l’esultanza dopo il gol decisivo, mentre Cess e Porcaro sono stati penalizzati per somma di ammonizioni. Inoltre, Vitelli è sotto diffida. Sarà quindi un Ragusa decimato ad affrontare la partita, soprattutto considerando che Romano sarà assente per infortunio.

Il tecnico Giovanni Ignoffo riconosce le difficoltà ma rimane ottimista, sottolineando che nonostante gli assenti, la squadra darà il massimo per cercare di ottenere un risultato positivo. L’obiettivo è mantenere vive le speranze di qualificazione ai play-off. Il Città di Sant’Agata si presenta come una squadra equilibrata e agguerrita, soprattutto in casa, quindi sarà necessario concentrarsi e lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo.

La stagione regolare del Ragusa si concluderà con questa partita, poiché nella giornata successiva osserverà il turno di riposo. Quindi, una vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai play-off.

© Riproduzione riservata