Modica Calcio impegnato al Gliaca nell’anticipo di questa settimana

La quattordicesima giornata di Eccellenza Girone B si apre con un confronto di grande interesse tra la Polisportiva Gioiosa e il Modica Calcio, programmato per sabato alle 15:00. I rossoblù, guidati da Pasquale Ferrara, puntano a proseguire il momento positivo inaugurato con la vittoria casalinga contro l’Aci Sant’Antonio.

Il contesto del Modica Calcio

Dopo un periodo complicato, la formazione della Contea sembra aver ritrovato fiducia e armonia. La dirigenza e la proprietà hanno lavorato intensamente per ricompattare il gruppo, sostenendo sia i giocatori che lo staff tecnico. Questo rinnovato spirito di squadra potrebbe rivelarsi decisivo per affrontare una trasferta insidiosa come quella di Gioiosa.

Un avversario ostico

La Polisportiva Gioiosa, attualmente al settimo posto in classifica, rappresenta un test impegnativo per il Modica, che occupa la seconda posizione. Con un distacco di sole cinque lunghezze, i padroni di casa arrivano da un periodo positivo: non perdono dal 20 ottobre (contro il Rosmarino) e hanno ottenuto risultati importanti come la vittoria di misura contro il Vittoria (1-0) e il pareggio con l’Imesi Atletico Catania (1-1).

Aspettative sulla gara

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre motivate a consolidare la propria posizione in classifica. Per il Modica, sarà fondamentale mantenere l’atteggiamento giusto e sfruttare al meglio le occasioni, mentre la Polisportiva Gioiosa cercherà di far valere il fattore campo e la propria solidità difensiva.

Di seguito l’elenco dei convocati in partenza Venerdì, che affronteranno la gara di Sabato alle 15:00 allo Stadio Comunale di Gliaca:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Kondila, Incatasciato, Messina, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Cappello, Idoyaga, Montanaro, Vitelli.

Squalificato: Maimone

Infortunati: Cacciola, Susino, Francofonte

Indisponibili: Belluso, Rallo

