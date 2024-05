Finale di Coppa Italia Regionale: il Vittoria Calcio affronterà il San Vito Lo Capo

Il San Vito Lo Capo sarà l’avversario del Vittoria Calcio nella finale della Coppa Italia Regionale di categoria. Mister Danilo Rufini, dopo aver concesso alcuni giorni di riposo ai giocatori, ha ripreso gli allenamenti con la rosa al completo per prepararsi al meglio per questo appuntamento storico.

La finale si terrà il 19 maggio alle ore 16:00 presso lo stadio di Castelbuono. Il Vittoria Calcio sta lavorando con grande concentrazione per affrontare questa importante sfida sportiva.

Nel frattempo, la tifoseria organizzata del Vittoria Calcio ha avviato i preparativi per la trasferta a Castelbuono. L’entusiasmo è palpabile, con oltre 500 richieste di biglietti già pervenute. I tifosi sono determinati a sostenere la loro squadra in questa occasione unica e storica.

Il Vittoria Calcio ha espresso gratitudine verso i propri tifosi per il sostegno e l’entusiasmo dimostrati, promettendo di dare il massimo in campo per conquistare il trofeo tanto desiderato.

