Modica Calcio: una targa per Concetto Di Tommasi, cuore rossoblù in Venezuela

“A Concetto Di Tommasi, da sempre cuore rossoblù in Venezuela, per una passione che non conosce distanza”.

Queste le parole incise sulla targa che il presidente Peppe Rizza, insieme ai veritici societari del Modica Calcio, ha omaggiato a Giuseppe Di Tommasi, prima della gara di domenica con l’Enna.

Di Tommasi, classe 1937, da oltre 60 anni, vive e lavora a Valencia, dove è stato tra I fondatori e presidente della blasonata squadra che milita nella massima serie del campionato venezuelano.

Ma l’amore per la squadra della città è rimasto immutato in tutti questi anni, e ogni volta che Di Tommasi rientra in Italia non perde occasione per assistere ad una partita del Modica Calcio.

E la società, in occasione della gara con l’Enna, lo ha voluto ringraziare con una targa che, assicura Concetto, farà bella figura nella più famosa gelateria di Valencia.

© Riproduzione riservata