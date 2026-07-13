Festa di San Francesco di Paola a Scoglitti: antiche tradizioni che rivivono nella festa dei pescatori

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A mezzogiorno il simulacro di San Francesco di Paola è stato issato con delle grosse funi da marinaio sulla prua di un peschereccio, nel porto della frazione marinara. A bordo alcuni marinai, alcuni portatori del comitato feste, il vescovo Giuseppe La Placa con alcuni sacerdoti, il sindaco Francesco Aiello, la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore.

Poco dopo, al suono delle sirene, l’imbarcazione ha cominciato a fendere le onde del mare in direzione di Gela e poi di Scoglitti. È questo uno dei momenti più attesi e più toccanti della festa in onore di San Francesco di Paola, patrono di Scoglitti e dei pescatori.

In serata la seconda processione per le vie della città ha concluso i festeggiamenti patronali. A conclusione, i fuochi pirotecnici nei pressi del porto.

Una festa carica di suggestioni e caratterizzata da grande devozione popolare a Scoglitti. A San Francesco di Paola è dedicata la chiesetta situata nei pressi del porto che custodisce anche l’antica piccola statuetta di San Francesco, probabilmente una statuetta, una polena che si trovava sulla prua di un’imbarcazione spagnola. La provenienza dal mare rivive nel Corteo storico del ritrovamento a mare della statuetta, realizzato con costumi d’epoca. Si tratta di una tradizione abbastanza recente, avviata solo da circa un quarto di secolo.

La chiesetta fu il primo luogo di culto di Scoglitti, realizzata all’inizio del XIX secolo: inizialmente era cappella privata dai marchesi Ferreri di Comiso, proprietari di numerose terre in quella zona. Era istata dedicata alla Madonna di Portosalvo e funzionò anche come chiesa di Scoglitti fino alla costruzione della nuova chiesa parrocchiale che oggi sorge in piazza Cavour. Scoglitti non aveva ancora una chiesa e la chiesa della Madonna di Cammarana, sul promontorio di Camarina, era stata distrutta da un incendio nel 1834. Oggi viene considerata la chiesetta dei pescatori di Scoglitti.

Oggi Scoglitti custodisce due simulacri di San Francesco di Paola: la piccola statuetta di legno nota anche come “San Franciscuzzu”, che negli anni ha subito numerosi interventi di restauro e il simulacro più moderno, che oggi viene portato in processione.

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