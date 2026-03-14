Stacca la corrente per agire al buio: le telecamere smascherano un uomo a Marina di Ragusa

Un uomo che forza un quadro elettrico e interrompe la corrente in una zona della città per lasciare l’area al buio. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e il video è stato pubblicato sui social dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, come esempio concreto dell’importanza dei sistemi di controllo sul territorio.

Il fatto è avvenuto a Marina di Ragusa. Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, il soggetto immortalato dalle telecamere “continua a forzare un quadro elettrico e periodicamente toglie la corrente in una zona di Marina così da renderla buia per i suoi scopi”.

Le immagini diffuse rappresentano solo un breve estratto di quanto registrato dagli impianti di videosorveglianza comunali. I filmati completi, infatti, sono già stati consegnati alle Forze dell’Ordine per consentire gli accertamenti e l’identificazione della persona coinvolta.

Videosorveglianza contro reati e abbandono dei rifiuti

Il video è stato pubblicato dallo stesso sindaco nell’ambito di una riflessione più ampia sull’importanza della videosorveglianza urbana. Nei giorni scorsi Cassì aveva infatti ricordato sui social come l’amministrazione comunale abbia investito più volte nel potenziamento delle telecamere in città.

Inizialmente l’obiettivo principale era quello di contrastare l’abbandono illecito di rifiuti, fenomeno che negli anni ha creato non pochi problemi in diverse zone del territorio. Tuttavia, come dimostra il caso avvenuto a Marina di Ragusa, i sistemi di controllo si rivelano utili anche sotto il profilo della sicurezza urbana.

Le immagini già nelle mani delle Forze dell’Ordine

Il sindaco ha spiegato che tutti i filmati disponibili sono stati consegnati alle autorità competenti. Le immagini, in versione integrale, potrebbero essere decisive per individuare il responsabile.

“Questo e altri video – ha scritto Cassì – sono già in possesso delle Forze dell’Ordine”.

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