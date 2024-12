Sta meglio il giovane scooterista rimasto gravemente ferito nell’incidente in contrada Pizzilli a Modica

L’incidente stradale avvenuto il 23 novembre in Contrada Sant’Elena Pizzilli, a Modica, ha avuto sviluppi positivi per il 18enne scooterista rimasto gravemente ferito. Il giovane, coinvolto in uno scontro con una Mercedes condotta da una donna di 32 anni, aveva riportato un politrauma severo, con emorragia cerebrale e fratture esposte a gamba, tibia e perone. Data la gravità delle sue condizioni, era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferirlo all’Ospedale San Marco di Catania, dove era stato ricoverato in rianimazione.

Sciolta la prognosi per il giovane

Dopo settimane di cure intensive, la prognosi è stata finalmente sciolta, e il giovane è stato trasferito nel reparto di Ortopedia dello stesso ospedale per proseguire la convalescenza e il percorso riabilitativo.

A seguito dell’incidente, la Polizia Locale, sotto la supervisione del magistrato di turno Santo Fornasier, aveva disposto il sequestro penale dei due veicoli coinvolti per gli accertamenti necessari. Il caso resta aperto per ulteriori verifiche sulla dinamica del sinistro.

