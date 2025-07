Sport e inclusione sociale: al via i voucher fino a 300 euro per i ragazzi delle famiglie fragili

In arrivo un importante sostegno per le famiglie in difficoltà che vogliono offrire ai propri figli l’opportunità di praticare sport. Gli assessori comunali Simone Digrandi (Sport) ed Elvira Adamo (Politiche sociali) informano che, oltre ai voucher regionali già attivi, è stato pubblicato un nuovo avviso promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del progetto “Dote Famiglia”, che prevede un contributo a fondo perduto fino a 300 euro per ogni minore tra i 6 e i 14 anni appartenente a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Come funziona il bando: due fasi, zero graduatorie

Il bando si articola in due fasi. La prima, attiva dal 29 luglio alle ore 12:00 fino all’8 settembre alle ore 12:00, è destinata ad associazioni sportive (ASD, SSD, ETS e ONLUS) che operano sul territorio e vogliono candidarsi per offrire corsi idonei a ricevere i voucher.

Per essere ammissibili, i corsi: devono svolgersi almeno due volte a settimana; devono avere una durata minima di sei mesi; possono prevedere una quota aggiuntiva a carico delle famiglie, nel caso in cui il costo complessivo superi il contributo.

Nessuna graduatoria: verranno accettate tutte le manifestazioni di interesse che rispettano i requisiti indicati nel DPCM del 15 luglio 2025.

Il portale per l’invio delle candidature è: https://avvisibandi.sport.governo.it

Fase due: spazio alle famiglie

Conclusa la prima fase, verrà pubblicato un elenco ufficiale dei corsi e delle associazioni accreditate. A quel punto potranno presentare domanda le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni, con un ISEE inferiore a 15.000 euro. Sarà possibile fare richiesta per massimo due figli per nucleo familiare.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di arrivo e accolte fino a esaurimento fondi.

