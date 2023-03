Sport da combattimento: a Comiso si è svolto il torneo Fight Experience

Il torneo Fight Experience di Comiso, promosso da Angelo Corifeo nella tensostruttura di via Sandro Pertini, sotto l’egida del Csen comitato provinciale di Ragusa, si è superato avendo contemplato la presenza di team provenienti da Vittoria, Pozzallo e Augusta. “Abbiamo dato vita – sottolinea Corifeo – a una spettacolare manifestazione dedicata a tutti i giovani atleti. Assieme a loro ha vinto lo sport, fatto di sani principi e disciplina. In questa prima edizione del progetto, abbiamo visto confrontarsi agguerritissimi bambini e ragazzi a partire dai baby 5 anni fino alla categoria junior 16/18 anni.

Faccio i miei complimenti a questi magnifici e spettacolari giovani per avere dimostrato coraggio e tecnica. Sono sempre più fiero dei miei giovanissimi atleti. Rivolgo, in particolare, le mie congratulazioni a Giuseppe Papa, 2° classificato, e a Gabriele Dimauro per avere vinto la finale, categoria 13/15 anni, -50 kg”. Corifeo, per la riuscita del torneo, ha ringraziato gli sponsor, i team e le famiglie per aver creduto in questo progetto.