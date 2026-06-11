“Spoil system” al comune di Vittoria: il sindaco revoca i due esperti Giulia Artini e Vincenzo Raffo

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Vincenzo Raffo e Giulia Artini non sono più esperti del sindaco di Vittoria. I due erano stati nominati un anno e mezzo fa, con ruoli diversi, dal primo cittadino Francesco Aiello, con l’incarico di “esperto del sindaco”.

Vincenzo raffo, generale della Guardia di Finanza in pensione, originario di Acate, era stato nominato il 25 ottobre 2024 con l’incarico di “supporto allo sviluppo economico e alle attività produttive”, per garantire la legalità nei processi economici. L’incarico a Giulia Artini era arrivato venti giorno dopo, il 25 novembre 2024 e avrebbe riguardato il supporto nei “rapporti istituzionali con la Regione siciliana e altri enti istituzionali , nonché attività di supporto all’amministrazione e al sindaco in materia di infrastrutture ambientali ed energetiche. Di recente Artini aveva dato il suo apporto per la redazione del PAESC, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, documento strategico redatto dai comuni che aderiscono al “Patto dei Sindaci”.

Nella giornata di ieri è stata pubblicata la determina sindacale che revoca i due incarichi. Aiello ha precisato che “nell’ambito della propria attività di governo e programmazione amministrativa, è emersa l’esigenza di attenzionare e approfondire ambiti diversi rispetto a quelli oggetto degli incarichi precedenti”. Da qui la decisione di revocare i due incarichi con la prospettiva, che sembra imminente, di conferirne altri.

Giulia Artini è esponente del Movimento per l’Autonomia e il padre Salvatore, consigliere comunale di lungo corso, oggi è l’unico rappresentante del movimento autonomista di Raffaele Lombardo nella civica assise. All’inizio del mandato si era fatto il suo nome come possibile presidente della “Vittoria mercati”, l’azienda che raggruppa il mercato ortofrutticolo, il mercato ittico, tutti i mercati minori, ma anche le Fiera in passato gestite dall’Emaia. Raffo, mai direttamente impegnato in politica, è stato comandante provinciale della Guardia di Finanza a Ragusa e ad Agrigento e viene ritenuto vicino alle posizioni della presidente del consiglio comunale Concetta Fiore, esponente della Democrazia Cristiana siciliana. Due anni fa aveva ricevuto il “Premio Vittoria Insigne”.

A un anno esatto dalla fine del mandato Francesco Aiello rimescola le carte. Probabilmente altre persone saranno chiamate a ricoprire incarichi all’interno dell’ente. E sullo sfondo si potranno intravvedere gli schemi di altre possibili alleanzein vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

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