Splendidi momenti per il rugby ragusano

Impresa del XV del Sud-Est, che conquista a Benevento la terza vittoria consecutiva di questo avvio di campionato di Serie B, battendo i padroni di casa 27-26 in una gara combattuta fino all’ultimo secondo.

Un successo dal sapore speciale, arrivato proprio dove lo scorso anno una sconfitta al fotofinish aveva rallentato la corsa della franchigia siciliana.

Allo stadio Alfredo Dell’Oste, il Benevento parte forte con la meta di Knadil al 6’, trasformata da Cioffi (7-0). La risposta del XV del Sud-Est arriva al 9’ con Dicaro, meta non trasformata (7-5). Al 22’ Dinatale piazza e porta avanti i suoi (7-8).

Nel finale di primo tempo i campani tornano sopra con la coppia Knadil-Cioffi, chiudendo sul 14-8 una prima frazione intensa e fisica.

Nel secondo tempo la franchigia siciliana cambia marcia: Paternò trascina i suoi con due mete (al 2’ e all’11’), entrambe accompagnate dalla precisione di Dinatale, per il 14-20. Ma Benevento non molla: Ciampa accorcia al 33’ e, poco dopo, Russo-Cioffi ribaltano ancora tutto (26-20).

Quando il match sembra ormai deciso, arriva il colpo di scena finale: Bordonaro finalizza una splendida azione corale, Dinatale trasforma e il XV del Sud-Est chiude sul 26-27, conquistando vittoria e cinque punti preziosi.

“Partita di carattere, di testa e da squadra vera. Torniamo da Benevento con la consapevolezza di non mollare mai”, il commento della società.

Protagonista assoluto, Ayrton Bucci, terza linea e migliore in campo.

Ora pausa lunga, poi il ritorno in campo in casa contro Messina.

Le giovanili e il movimento femminile

Giornata intensa anche per le giovanili del XV del Sud-Est.

L’Under 16, impegnata contro Malarazza, perde 4-3 dopo un primo tempo in salita ma mostra segnali di crescita. Soddisfatti gli allenatori Mazzone, Carta, Corallo e La Rocca, accompagnati dal team manager Alfredo Scafè.

A Catania, invece, le Under 14 hanno partecipato alla prima tappa del circuito “Sotto il Vulcano”, promosso dalla FIR Regionale e organizzato dal Vulcano Etna Rugby.

Una giornata di sport e inclusione che ha coinvolto oltre settanta giovani atlete da tutta la Sicilia e non solo, tra cui le ragazze del XV del Sud-Est accompagnate da Raffaele e Milena Criscione.

