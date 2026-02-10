Spiaggia di Spinasanta a Scicli: via le canne del ciclone Harry prima della primavera

Un intervento di rimozione, con mezzi meccanici, che riconsegnerà la spiaggia ai residenti, ai villeggianti ed ai turisti in prossimità dell’arrivo della primavera. La forza del ciclone Harry aveva fatto depositare sull’arenile di Spinasanta, litorale sciclitano fra le borgate di Donnalucata e Bruca, una grande quantità di canne che erano arrivate in mare dalla violenza del torrente Modica-Scicli. Una volta in mare le canne erano state spiaggiate all’inverso dalla forza delle onde andandosi a depositare sull’arenile sabbioso. La rimozione è finalizzata alla totale pulizia del tratto che ricade nello spiazzale di Spinasanta. Sarà un lavoro che durerà qualche giorno perchè le canne continuano a riaffiorare pur essendo tolte.

