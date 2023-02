Spiagge devastate, qui Cammarana (Scoglitti). Gli operatori balneari chiedono aiuto. FOTO

Spiagge devastate dal ciclone mediterraneo: è questa la fotografia che resta dopo due giorni di maltempo in provincia di Ragusa. E naturalmente, tutti questi danni subiti, stanno mettendo in seria difficoltà gli operatori balnerai della costa orientale della Sicilia.

I vertici regionali di Cna Balneari Sicilia, oltre a lanciare un grido d’allarme, stanno anche cercando, faticosamente, di calcolare i danni del ciclone mediterrano.

IL CICLONE HA DEVASTATO ANCHE LE SPIAGGE DEL RAGUSANO

In provincia di Ragusa basti pensare alla devastazione delle spiagge di Scoglitti, dove ad esempio la strada di Cammarana è completamente dissestata. (foto di copertina). Anche una parte di Marina di Ragusa è stata interessata dal maltempo, e naturalmente il litorale sciclitano…tutte frazioni balneari pesantemente colpite.

Per questo motivo, Cna Balneare supporta la richiesta di Cna Sicilia per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. E nel contempo si auspica un intervento forte da parte della Regione siciliana per ipotizzare un aiuto reale per le imprese colpite e l’attivazione di un Tavolo di crisi per sostenere i ripristini e garantire la prossima stagione balneare.