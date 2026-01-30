Spazi verdi restituiti ai cittadini: ecco il piano del Comune di Ragusa

L’amministrazione comunale di Ragusa, attraverso l’assessorato al Verde Pubblico guidato da Giovanni Iacono, ha presentato un nuovo e articolato pacchetto di interventi di riqualificazione delle aree verdi, con l’obiettivo di migliorarne fruibilità, sicurezza e decoro.

Il piano, che interesserà diversi quartieri della città, si sviluppa lungo quattro assi principali, pensati per restituire ai cittadini spazi più accoglienti e funzionali.

Il primo intervento riguarda l’ampliamento di Villa Aylan, nella Vallata Santa Domenica. L’operazione nasce da un atto di indirizzo della consigliera Giovanna Occhipinti, approvato dal Consiglio Comunale, e prevede l’integrazione delle aree limitrofe recentemente bonificate dalla Protezione Civile, ampliando così uno dei polmoni verdi più importanti della zona.

A Villa Stiela, invece, si interverrà sull’illuminazione. I nuovi impianti permetteranno una maggiore sicurezza e consentiranno la fruizione dell’area anche nelle ore serali, rispondendo a una richiesta sentita da residenti e frequentatori.

Prevista anche una riqualificazione complessiva del Parco “Falcone e Borsellino”, con un allargamento del perimetro che offrirà più spazio a famiglie, bambini e cittadini, rendendo l’area più accessibile e vivibile.

Infine, grande attenzione sarà riservata alla Villetta di contrada San Giacomo, al centro di un intervento atteso da tempo. Il progetto prevede manutenzione straordinaria del verde, piantumazione di nuove essenze, installazione di nuovi arredi urbani e la recinzione dell’intera area, necessaria per impedire l’accesso non autorizzato a motocicli e altri mezzi, garantendo così maggiore sicurezza e tutela del parco.

“Stiamo lavorando per restituire ai cittadini spazi verdi più accoglienti, sicuri e moderni – ha dichiarato l’assessore Giovanni Iacono –. Dalla Vallata Santa Domenica fino alle zone rurali come San Giacomo, il nostro obiettivo è una cura capillare del territorio. A San Giacomo interveniamo non solo con il decoro e nuovi arredi, ma anche con una recinzione indispensabile a tutelare l’integrità del parco e la tranquillità di chi lo frequenta”.

