Spari a Villa Margherita a Ragusa: erano a salve

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri nell’area di Villa Margherita, a Ragusa, dove alcuni passanti hanno segnalato di aver udito dei colpi d’arma da fuoco. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento di una volante della Polizia di Stato.

Gli agenti si sono recati sul posto per verificare quanto accaduto e ricostruire l’episodio. Dai primi accertamenti è emerso che i colpi uditi non provenivano da un’arma vera, ma sarebbero stati esplosi con un’arma a salve.

L’episodio, pur non avendo provocato feriti né danni, ha generato comprensibile preoccupazione tra i presenti, allarmati dal rumore degli spari in una zona frequentata e centrale della città. La situazione è tornata rapidamente alla normalità dopo le verifiche delle forze dell’ordine.

Restano in corso gli approfondimenti per chiarire il contesto dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Ha collaborato Giada Drocker.

