Spappola la milza alla moglie, per lui i domiciliari

E’ stato condannato definitivamente per i reati di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie e dei figli, I.S., 49 anni. Il provvedimento di detenzione domiciliare è stato eseguito dalla squadra mobile di Ragusa.

I fatti



I fatti risalgono al 2023, quando l’uomo si era reso responsabile di continue e brutali violenze domestiche, culminate in una violentissima aggressione nel mese di marzo, che aveva provocato alla donna lesioni gravissime, tra cui lo spappolamento della milza, rendendo necessaria l’asportazione dell’organo.

A causa del clima di terrore e sopraffazione in cui era costretta a vivere, la vittima aveva modificato radicalmente la propria quotidianità. Dopo mesi di sofferenza, trovando il coraggio di ribellarsi, si era rivolta alla polizia, consentendo l’avvio di tempestive indagini da parte della Squadra Mobile, che hanno portato alla ricostruzione dei gravi episodi.



Con la sentenza di condanna divenuta definitiva, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dovrà ora scontare 3 anni e 5 mesi di pena agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione.

