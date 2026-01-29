Spaccio tra i banchi: 15 anni e già arrestato davanti a una scuola

È stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish all’uscita di una scuola e arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Protagonista della vicenda uno studente minorenne di appena 15 anni, fermato nel corso di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze degli istituti scolastici.

L’intervento della Polizia di Stato è scattato dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi dell’istituto. Gli agenti hanno osservato il giovane mentre consegnava la droga e sono immediatamente intervenuti, bloccandolo prima che potesse allontanarsi. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di hashish, già suddiviso in parte in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione, denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

All’interno di un astuccio scolastico, utilizzato per occultare la droga, sono state trovate ulteriori dosi, segno di un’attività di spaccio già strutturata nonostante la giovanissima età del ragazzo. Nel corso del controllo è stato inoltre sequestrato un coltellino intriso di sostanza stupefacente, elemento che rafforza il quadro indiziario raccolto dagli investigatori.

Il 15enne è stato accompagnato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che proseguono gli accertamenti per ricostruire eventuali collegamenti con altri soggetti e verificare se il giovane agisse da solo o all’interno di un contesto più ampio di spaccio.

