Spacciava droga dai domiciliari: arrestato 33enne a Ragusa

Continuava a spacciare sostanze stupefacenti nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per questo motivo un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa.

Il provvedimento giudiziario è scattato al termine di una scrupolosa attività investigativa avviata alla fine dello scorso dicembre, che ha permesso di documentare una vera e propria attività di spaccio condotta dall’indagato direttamente dalla propria abitazione.

Le indagini: appostamenti e osservazioni

Le indagini, condotte attraverso appostamenti e servizi di osservazione, hanno consentito agli investigatori di raccogliere elementi probatori ritenuti determinanti dall’autorità giudiziaria. Gli accertamenti hanno evidenziato come il 33enne, pur sottoposto a una misura restrittiva, continuasse a gestire la cessione di droga, violando in modo sistematico le prescrizioni imposte.

Alla luce dei gravi indizi emersi, il G.I.P. ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ritenendo non più adeguati gli arresti domiciliari.

Trasferito in carcere

Una volta eseguito il provvedimento e completate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata