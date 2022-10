Sp. 50 Ispica-Pachino? Sembra una trazzera…la vegetazione cresce indisturbata!

Una guardia ambientale e nostro lettore, ci ha inviato una segnalazione riguardante lo stato di abbandono della Sp. 50 Ispica-Pachino. Come si evince da questa foto, la strada è quasi invasa dalla vegetazione laterale e ciò naturalmente può diventare molto pericoloso per gli automobilisti in transito.

Il nostro lettore ci spiega di aver già effettuato una segnalazione al Comune di Ispica ma fino a questo momento non ha avuto alcuna risposta. La segnalazione era già stata effettuata prima dell’estate con l’invito a provvedere alla scerbatura di questa arteria che si trova al confine fra le province di Ragusa e Siracusa.