Sospensione del Reddito di Cittadinanza: i Comuni della provincia insieme per affrontare le nuove sfide normative

La sospensione del Reddito di Cittadinanza in Italia, avvenuta alla fine di luglio 2023 ha messo a dura prova tutti i Comuni, in particolare il settore dei servizi sociali. Per questo motivo, i Comuni della Provincia di Ragusa hanno deciso di coordinarsi per dare una risposta concreta a tutti gli utenti. Come si ricorderà, infatti, molti cittadini si sono visti recapitare un SMS da parte dell’INPS e nulla più, facendo venire più di un dubbio sul futuro di chi ha bisogno di sostegno economico. L’SMS, tre l’altro, indicava anche che le persone in questione potevano essere prese in carico dai servizi sociali.

I SERVIZI SOCIALI VANNO IN TILT

Com’era prevedibile, i Servizi Sociali dei Comuni sono stati subissati di richieste. Richieste a cui, tra l’altro, non è facile rispondere dato che la procedura per ottenere il sussidio è piuttosto farraginosa e, soprattutto, poco chiara. Naturalmente, il problema riguarda i Settori Servizi Sociali di tutti i Comuni italiani che stanno affrontando un aumento di persone preoccupate e in difficoltà a seguito di questa sospensione. I Comuni della provincia di Ragusa e la Direzione Provinciale del Lavoro si sono riuniti per definire un piano di lavoro e azioni congiunte per affrontare le sfide presentate da questo nuovo scenario normativo.

DAL PRIMO SETTEMBRE DOVREBBERO ESSERE ATTIVI I NUOVI SERVIZI TELEMATICI DELL’INPS

L’obiettivo di questa collaborazione è fornire una risposta comune e concreta alle esigenze diffuse, attraverso un coordinamento che tenga conto delle difficoltà delle persone e delle famiglie coinvolte. E’ previsto che i nuovi servizi telematici INPS saranno attivi a partire dal 1 settembre 2023, per supportare l’utenza sia attraverso i Servizi Sociali dei Comuni che attraverso i Centri per l’Impiego Provinciali.

L’obiettivo principale di tutte le Amministrazioni coinvolte è quello di non sottovalutare le difficoltà delle persone e delle famiglie interessate, ma di offrire loro il necessario supporto, sostegno e orientamento durante questo periodo di cambiamento normativo.