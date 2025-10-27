SOS Editoria in Sicilia: la Regione chiamata al confronto

La crisi dell’editoria siciliana torna al centro del dibattito politico regionale. Il vicepresidente dell’Ars e coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ha chiesto la convocazione di un’audizione in Commissione Bilancio a Palazzo dei Normanni per affrontare in modo concreto quella che definisce “una crisi strutturale e profonda, aggravata da proposte economiche insufficienti contenute nelle ultime manovre finanziarie”.

L’iniziativa punta a coinvolgere gli assessori regionali all’Economia e alle Attività produttive, rispettivamente Alessandro Dagnino ed Edy Tamajo, insieme ai rappresentanti della categoria giornalistica ed editoriale. Tra questi: Alfredo Pecoraro, presidente della Stampa Parlamentare Siciliana, Antonio Giordano, segretario, Salvo Cataldo, consigliere, Lino Morgante, delegato FIEG per la Sicilia, Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Biagio Semilia, presidente della Federazione Editori Digitali.

“Un confronto per salvare il pluralismo e la qualità dell’informazione”

“Cercheremo, con la condivisione dell’Assemblea e il contributo della categoria – spiega Di Paola – di individuare miglioramenti qualitativi e quantitativi alla norma per difendere la libertà d’informazione, che può essere garantita solo da una pluralità di soggetti di qualità.

La libertà di stampa è per noi un pilastro della democrazia e non può essere sacrificata sull’altare dei tagli o della disattenzione politica”.

Un appello, quello di Di Paola, che mira a dare voce agli operatori del settore in un momento di forte difficoltà, segnato dal calo delle vendite, dal crollo della pubblicità tradizionale e dalle sfide dell’intelligenza artificiale, che rischia di sottrarre alle testate indipendenti lettori e introiti pubblicitari.

De Luca (M5S): “Più fondi per chi garantisce informazione vera, anche tra le piccole testate”

Sulla stessa linea il capogruppo M5S all’Ars, Antonio De Luca, che annuncia la volontà del Movimento di incrementare i fondi destinati all’editoria nella prossima legge Finanziaria: “Vogliamo garantire contributi alle realtà meritevoli, comprese quelle più piccole ma con adeguate professionalità. È fondamentale sostenere chi fa vera informazione, in un’epoca in cui dilagano le fake news e la disinformazione online”.

De Luca sottolinea che il sostegno economico non deve essere un privilegio, ma “un investimento strategico per la democrazia”, utile a preservare il pluralismo, la verifica delle fonti e la qualità del giornalismo locale.

Un comparto in affanno, ma ancora vitale

La stampa siciliana vive una crisi profonda, ma resta un presidio essenziale per la trasparenza e la partecipazione civile. Le piccole redazioni locali, spesso sostenute da giornalisti freelance e da editori indipendenti, continuano a garantire un’informazione di prossimità, raccontando i territori e le comunità con competenza e passione.

La sfida ora è trovare strumenti economici e normativi efficaci per sostenere il settore senza comprometterne l’autonomia.

