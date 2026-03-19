Sorpreso con la droga ai domiciliari: denunciato un 30enne a Ragusa

Nonostante fosse già sottoposto a una misura restrittiva, un trentenne ragusano è tornato nel mirino delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha denunciato l’uomo in stato di libertà con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il controllo e il nervosismo

L’operazione è scattata nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Ragusa. Gli agenti della Squadra Volante stavano effettuando verifiche mirate nei confronti di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, come gli arresti domiciliari, per assicurarne il rispetto delle prescrizioni.

Durante l’ispezione nell’abitazione del giovane, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno immediatamente notato un atteggiamento insolitamente nervoso e agitato da parte del trentenne. Un sospetto che ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare.

Il sequestro della droga

L’intuizione degli operatori si è rivelata corretta: all’interno della casa è stata infatti rinvenuta della sostanza stupefacente. La droga era già stata suddivisa in dosi, un dettaglio che suggerisce la potenziale destinazione all’attività di spaccio piuttosto che al consumo personale.

I provvedimenti

Al termine delle attività di rito, la sostanza è stata posta sotto sequestro e il soggetto è stato denunciato a piede libero. La sua posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, mentre proseguono i controlli serrati della Polizia per contrastare la diffusione di stupefacenti nel capoluogo ibleo.

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