Sono siciliani e li ascolta Iggy Pop: chi sono i Partinico Rose?

Un altro passo in avanti, un altro palco importante.

I Partinico Rose, band rock ragusana, sono stati selezionati tra i 10 migliori progetti musicali emergenti d’Italia per un’esibizione live al Medimex di Taranto, uno degli eventi più rilevanti del panorama musicale italiano.

Un risultato che non arriva per caso: nel loro percorso ci sono chilometri di suono e scelte non banali. Circa un anno fa è uscito il secondo album “Undeclinable Ways”, prodotto dalla storica label anglosassone Earache Records. E fra pochi giorni sarà disponibile un’edizione limitata in vinile 12 pollici, solo 100 copie per collezionisti e fan.

Ma il riconoscimento più clamoroso – per chi ancora non lo sapesse – è arrivato direttamente da Iggy Pop. La leggenda vivente del rock ha dedicato ai Partinico Rose uno spazio nel suo programma “Confidential” su BBC Radio 6 Music, portando il suono di Ragusa nei giri alti dell’universo musicale internazionale.

© Riproduzione riservata