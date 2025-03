Sono sei i siti dove poter accendere i falò di San Giuseppe a Scicli. Corsa alle autorizzazioni

La tradizione ritorna ma ritorna con delle limitazioni. Si potranno alzare i falò, con sterpaglie e legname, solo in sei luoghi sparsi nel centro cittadino. E’ qui che verrà garantito il passaggio della lunga carovana di cavalli e cavalieri con manti infiorati di variopinte violaciocche. Per poter realizzare i falò in onore di San Giuseppe i cittadini interessati dovranno presentare l’istanza al Comune. Le sei postazioni sono state individuate come idonee dal personale della Mediterranea Energia, soc. cons. a.r.l. attuale gestore della rete di distribuzione del gas metano e precisamente.

Si potranno accendere i falò in via San Marco al civ. 28, in via Ispica angolo Via Isarco, in via Dolomiti nei pressi del lavatoio, in via Dolomiti angolo via Santa Maria La Nova, in via San Paolo angolo via delle Americhe, in via Calabria angolo via Minniti. C’è una ulteriore possibilità: se ci sono ulteriori esigenze, una per ogni quartiere, il falò si potrà realizzare solo se ci sarà il nulla osta della Mediterranea Energia, soc. cons. a.r.l.. da richiedere all’indirizzo mail cannata.a@mediterraneaenergia.net

Le istanze, redatte su apposito modulo allegato, indirizzate al Sindaco, devono pervenire, entro e non oltre il 19 marzo c.a. presso il Servizio Protocollo, sito in Via Nazionale, o a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

I falò dovranno avere precise caratteristiche.

Le dimensioni sono 2 metri per 2 metri oppure in caso di forma circolare diametro non superiore a 2 metri e mezzo; l’altezza non potrà essere superiore a 2 metri. Alla base di ogni falò dovrà essere depositato un idoneo strato di sabbia dello spessore di almeno 10 centimetri. Necessario attenersi alle prescrizioni indicate dalla Mediterranea Energia, Soc. Cons. a.r.l. L’accensione dei falò deve avvenire nel rispetto delle normative di legge con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente evitando ogni danno, in particolare si raccomanda di rispettare le norme di sicurezza garantendo misure di vigilanza, pronto intervento e vie di fuga, di mantenere a prudente distanza dai fuochi gli spettatori se presenti e lasciare libere e opportunamente segnalate le vie di deflusso da utilizzarsi in caso di necessità e/o emergenza. I falò dovranno essere accesi lontano da alberi, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile e l’accensione dei falò dovrà svolgersi in condizioni metereologiche favorevoli.

© Riproduzione riservata