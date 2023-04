Solo un ritocco dello 0,5 per cento alle tariffeTari del Comune di Pozzallo

Approvate dall’amministrazione Ammatuna le tariffe Tari relative al 2023. Il passo successivo verrà consumato in Consiglio comunale che dovrà approvare definitivamente il provvedimento della giunta. Il Comune di Pozzallo (così come tutti gli altri enti locali) è stato chiamato ad assicurare per l’anno 2023 un gettito del tributo Tari pari al totale dei costi del servizio della gestione dei rifiuti per l’intero anno. Costi che hanno una previsione pari a 3 milioni e 596 mila euro. Le tariffe approvate dalla giunta riguardano sia quelle domestiche che quelle non domestiche. Esse sono gravate dal tributo provinciale il quale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree artigianali assoggettabili alla tassazione ed è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio comunale di Ragusa.

Coperti, con la somma prevista, i costi del servizio secondo un piano economico finanziario 2022-2025 soggetto eventualmente a revisione negli esercizi 2024 e 2025.

“Si parla di copertura previsionale del servizio – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – le tariffe approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2023, di quest’anno quindi. All’ente non sono arrivate somme esterne per i ristori che venivano garantiti per i disagi patiti durante la pandemia. Quindi il ritocco dello 0,5 per cento è un intervento che doveva necessariamente essere applicato per entrare nella previsione di spesa per l’intero servizio di gestione del servizio rifiuti”. Le rate di pagamento hanno le seguenti scadenze: la 1° rata scade il 30 giugno, la 2° rata il 31 agosto, la terza rata il 31 ottobre e la 4° rata il 31 dicembre. C’è comunque prevista la possibilità, per gli utenti, di versare l’intera somma della Tari in un’unica soluzione entro la data del 31 dicembre 2023.