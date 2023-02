Smog: Ragusa come il bacino padano, preoccupano i livelli di polveri sottili

In provincia di Ragusa è allarme smog. Può sembrare strano e controverso in un’area sostanzialmente a vocazione agricola come quella della nostra provincia. Eppure, i dati di monitoraggio della Snpa (Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente), parlano chiaro. Nel 2022 il valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi al metro cubo da non superare per più di 35 giorni in un anno), non è stato rispettato, anzi è stato superato in quasi tutto il Bacino Padano, nell’agglomerato di Napoli-Caserta, nella zona della Valle del Sacco (Frosinone), nell’area della Piana Lucchese e della pianura di Venafro (Isernia), in provincia di Brindisi, a Roma e nella provincia di Ragusa.

SMOG, I LIVELLI DI POLVERI SOTTILI SONO PREOCCUPANTI

Si registrano percentuali più alte, invece, se si guarda ai valori limite annuali delle polveri sottili PM10 e del PM2.5: a rimanere nei limiti dei 40 microgrammi al metro cubo per il PM10 e dei 25 per il PM2.5 sono rispettivamente il 99,6% e 98,7% dei punti di misura, con poche localizzate eccezioni.

Sono i tecnici delle Arpa/Appa, con il coordinamento tecnico dell’Ispra, a monitorare la qualità dell’aria in Italia grazie ad una rete di oltre 600 stazioni di misura sparse su tutto il territorio.

AUMENTO DELLO SMOG, QUALI LE CAUSE?

Non è facile dare una risposta a un problema così complesso. L’aumento delle poleveri sottili nell’area ragusana può avere diversi fattori. Uno di questi, potrebbe essere la quasi mancanza di mezzi pubblici, o quantomeno il fatto che pochissimi utenti li usano. Il fatto di dover usare la propria auto per qualunque attività, piuttosto che usare un treno o un autobus, sicuramente fa aumentare i livelli di smog. L’aumento indiscriminato dei mezzi di trasporto di certo non aiuta l’ambiente. A questo andrebbe aggiunto un serio monitoraggio delle attività industriali (o meglio, dei loro scarichi) e naturalmente cercare di limitare l’uso di impianti di riscaldamento domestici. Insomma, anche a Ragusa esiste il problema smog. E bisogna affrontarlo.