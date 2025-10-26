Sindaco di Scicli, Mario Marino: “Civico sono, e civico resto”

A ventiquattr’ore dalla notizia che il primo cittadino di Scicli possa essere il terzo sindaco, dopo Peppe Cassì e Maria Monisteri, a passare con Forza Italia c’è l’inciso di Mario Marino. Lo stesso, a due anni dalla fine del mandato, dice di avere le idee chiare. Per lui il mandato amministrativo sta dando i suoi frutti, passo passo. Ed allora perchè l’incontro fra le due parti? E’ stato un incontro, quello di metà settimana, fra il segretario cittadino forzista, Guglielmo Cartia, ed il sindaco che apre a diverse ipotesi. I due si sono incontrati per parlare del futuro della città, dei problemi che la affliggono e per i quali si cerca la soluzione ovvero si sono ritrovati per chiarire posizioni interne, comportamenti ed iniziative degli esponenti di Forza Italia che compongono il folto gruppo in consiglio comunale? Da una lettura attenta dell’attuale momento politico la seconda ipotesi sembra la più probabile e veritiera.

E’ un dato certo che gli azzurri in città si trovano in una posizione anomala.

C’è un consigliere comunale Sabrina Micarelli (alle amministrative del 2022 eletta nella lista del sindaco) che da un anno ha aderito a Forza Italia e che sembra una spina al fianco del primo cittadino e dell’attività della sua giunta. Si dichiara all’opposizione, le sue iniziative sono il più delle volte critiche ma assicura pure che è pronta a votare quegli atti finalizzati al bene della comunità locale. E poi ci sono tre consiglieri, Enzo Giannone, Giuseppe Arrabito ed Andrea Di Benedetto, tutti e tre azzurri, che sono a sostegno del sindaco: il primo è anche assessore ai lavori pubblici della giunta Marino mentre Di Benedetto è vice presidente del Consiglio comunale.

E’ chiaro che c’è da capire lo stato di convivenza fra i quattro consiglieri all’interno del partito che gode del primato di essere il primo partito nella civica assemblea.

Di essi tre sono in maggioranza ed una all’opposizione. Da qui l’incontro fra il sindaco Mario Mario ed il segretario cittadino di Forza Italia Guglielmo Cartia. A quest’ultimo il delicato compito di risanare situazioni interne di disagio e di accertare l’esistenza o meno di margini di convivenza. Naturalmente nella doppia finalità di mostrare un partito unito e di dare serenità all’azione amministrativa in corso proseguendo nel percorso di gestione delle risorse finanziarie e nella individuazione delle problematiche proprie della città e del suo territorio. Con una finalità (nobile) unitaria: quella di governare la città.

© Riproduzione riservata